ЕС отдал Украине и Молдове миллионы евро, которые планировал направить России и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) перечислит Украине и Молдове 135 млн евро, которые изначально предусматривались для России и Беларуси по финансовому инструменту европейского соседства и партнерства (ИЕСП). Речь идет о финансировании, которое было запланировано на 2021-2027 годы.

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Об этом заявила пресс-служба Еврокомиссии. В сообщении отмечается, что после военной агрессии России против Украины, еще в марте-2022 ЕК приостановила сотрудничество с РФ и Беларусью по программам ИЕСП.

"Это привело к перераспределению 26 млн евро на поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Это решение тем же образом перераспределяет оставшееся финансирование на период 2021-2027 годов", – объяснили в Еврокомисии.

Средства, среди прочего, будут направлены на поддержку ряда мероприятий, в том числе "Путей солидарности" и развития трансграничных транспортных связей. Также финансирование доступно для программ здравоохранения, образовательных и исследовательских проектов, социальной интеграции, а также укрепления институционального потенциала органов государственной власти Украины и Молдовы.

"Решение об отмене изначально предусмотренного сотрудничества с Россией и Беларусью через наши программы ИЕСП является результатом жестокой войны России против Украины. Я рада, что средства, которые мы изначально планировали на это сотрудничество, теперь пойдут на программы ЕС с Украиной и Молдовой", – отметила комиссар по сплочению и реформам Элиза Феррейра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разрезе экономической помощи Украине во время войны лидирует Евросоюз. С начала 2023 года госбюджет Украины получил от партнеров $25,3 млрд, из которых ЕС предоставил $11,43 млрд.

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