ЕС на пороге нового миграционного кризиса: финансист объяснил, почему замороженные $300 млрд РФ нужно передать Украине

Без передачи замороженных российских активов на 300 млрд долларов Украина может не выстоять перед агрессией РФ или пойти на невыгодный для себя мир. В таком случае Европейскому Союзу и Великобритании грозит новый иммиграционный кризис, а страны Балтии станут следующей жертвой Кремля, считает английский финансист, основатель хедж-фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер.

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Как сообщает The Telegraph, об этом Браудер заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он объяснил, что Украине этих средств хватит для защиты от российской агрессии еще в течение 3-4 лет без дополнительной помощи.

В противном случае Украина может потерпеть поражение. Браудер назвал последствия такого события:

массовый исход беженцев;

страны Балтии попадут под дальнейшую агрессию РФ;

РФ; европейские страны будут вынуждены резко увеличить расходы на оборону.

"Главный рычаг Дональда Трампа для навязывания урегулирования в Украине – возможность диктовать свои условия под предлогом прекращения финансирования со стороны США. Но суть в том, что нет никаких причин, чтобы у Трампа были эти рычаги влияния", – говорит финансист.

Браудер напомнил, что суверенные активы РФ на 300 млрд долларов хранятся преимущественно в Великобритании и ЕС. Поэтому они могут быть оперативно конфискованы и переданы Украине, после чего их судьба уже перестанет зависеть от воли американского президента.

"Если нас вынудят к полной капитуляции, Западная Европа, Великобритания окажутся заполнены 15-20 млн беженцев. Также мы окажемся в ситуации, в которой Путин предпримет действия в отношении Эстонии", – добавил глава Hermitage Capital.

В прошлом власти Британии и предыдущая администрация США в целом поддержали идею с передачей Украине замороженных российских активов, но без единогласной поддержки со стороны 27 стран-членов Евросоюза это будет невозможно. А власти Венгрии и Словакии открыто симпатизируют стране-агрессору, поэтому могут наложить вето на любую подобную инициативу.

"Трамп не должен указывать нам, что делать. Мы должны забрать эти деньги. И если Украина хочет урегулировать войну, она имеет полное право сделать это, но на приемлемых для нее условиях", – резюмировал Билл Браудер.

Как уже сообщал OBOZ.UA, замороженные $300 млрд могут использовать для выплаты репараций Украине после окончания войны. То, что Кремль вряд ли увидит эти средства вновь, допускают даже в самой РФ. В частности, директор банка ВТБ Андрей Костин открыто заявил, что не верит в то, что санкции скоро снимут.

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