Экономия на чиновниках: что не так с планом массовых увольнений из Кабмина – объяснение экономиста

Массовые сокращения чиновников из Кабинета министров вряд ли помогут Украине существенно сэкономить бюджетные средства. Дело в том, что на содержание самих министерств выделяются не такие большие деньги, как непосредственно на проведение государственной политики (соцвыплаты, пенсии и так далее). К тому же возникает риск невыполнения части функций правительства и ухудшения качества персонала, и пока не ясно, как эти риски собираются компенсировать.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, задуманная правительственная реформа пока вызывает много вопросов.

"Цель любого государственного учреждения – не экономить деньги, а своевременно и в полном объеме выполнять государственные функции. То есть, эффективность деятельности государственного органа измеряется в процентах роста украинской экономики, а не в том, сколько они сэкономили средств. Если критерий работы государственного органа – это экономия средств, давайте его просто закроем, тогда сэкономим больше денег. Но потом надо будет решать, что делать с функциями, которые этот государственный орган должен выполнять. Если его нет, все функции не выполняются: кто-то не получит социальных выплат, куда-то не поедут дипломаты, где-то не защитим интересы государства на международных форумах, потому что денег нет, мы же сэкономили", – объяснил Пендзин.

Он напомнил, что в Украине уже не впервые сокращают численность министерств. Однако ранее каждый раз количество уволенных сотрудников приходилось с излишком компенсировать новыми специалистами.

"У нас, к сожалению, очень часто бывали очень интересные методы реформирования Кабинета министров. Мы сокращали людей на 15% и через полгода оказывалось, что там люди не сокращены на 15%, а уже увеличены на 10% – потому что оставшиеся не могли выполнять функции и начинали немедленно набирать дополнительных людей, чтобы выполнять те функции, которые раньше выполнялись меньшим количеством", – рассказал экономист.

То есть еще одна возможная проблема – качество кадров и обеспечение наследственности власти, считает Пендзин. Резкие и массовые увольнения, по его словам, приводят к тому, что именно лучшие специалисты отправляются работать в частную сферу, а новые чиновники начинают повторять старые ошибки, т.к. не имеют опыта работы в Кабмине.

"При любой реорганизации первыми уходят люди, имеющие очень большой опыт, которых охотно берет бизнес на работу... А должна быть непрерывность, наследственность власти, должна быть историческая память у работающих людей. То есть за спиной у любого молодого человека, который пришел на государственную службу, должен стоять человек, который помнит делавшееся по данной теме 3, 5, 10 лет назад, чтобы по 2, 3, 10 раз не наступать на те же грабли. Это чрезвычайно тяжелый вызов при подборе кадровой политики... Фраза была хорошая у Шмыгаля (Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины. – Ред.): "В министерствах должны оставаться люди с очень высоким уровнем квалификации". А где вы их найдете, каким образом вы их задержите, чем вы их обеспечите, что эти люди не пойдут в бизнес на зарплату в 5-10 раз выше?", – отметил экономист.

Также он сомневается в том, что новый Правительственный центр, где предполагается сосредоточить все административные функции, сможет качественно выполнять свои задачи. "Планируют отделить от министерств функции, например, кадровой политики и переместить в Правительственный центр. Я себе плохо представляю, как Правительственный центр из одного места будет делать кадровую политику и в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве финансов, и в Министерстве молодежи и спорта. Не знаю, как это будет выглядеть", – резюмировал Пендзин.

Реформа Кабмина: что обещали Шмыгаль и Зеленский

Говоря о грядущей реформе правительства в ходе пресс-конференции 4 марта, Денис Шмыгаль отмечал: "Министерства должны иметь небольшое количество очень хороших специалистов, которые будут формировать государственную политику. А Центр правительства будет оказывать юридическую поддержку в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере".

Он же и отметил, что сокращение затронет "треть министерств", однако не уточнил, какое количество госслужащих будет уволено. В целом, по словам Шмыгаля, все изменения планируются в рамках проведения комплексной реформы правительства.

Ее целью, как объяснял ранее президент Владимир Зеленский, является именно экономия государственных средств. Решения будут приниматься уже весной – в зависимости от ситуации с поступлением помощи от международных партнеров. "Если дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства – и это не только о Кабмине – менялась. Уменьшение количества министерств, уменьшение количества министров... Показателем будет то, что мы будем иметь весной", – сказал Зеленский.

По различным подсчетам, в 2024 году только на финансирование армии Украине не будет хватать от 400 до 700 млрд грн. Эту "дыру" невозможно покрыть макрофинансовой помощью из-за границы, т.к. ее нельзя тратить на военные нужды. В связи с этим Министерство финансов в рамках выполнения требования МВФ уже разработало предложения, как увеличить наполнение бюджета примерно на 40 млрд грн. Однако этой суммы недостаточно, и потому стране нужно искать другие способы преодолеть дефицит военного бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA, также с 1 января в Украине заработала новая система оплата труда госслужащих, а вакансий стало меньше почти на 20 тыс. Сокращение коснулось именно пустых вакансий, которые годами "висят" в госорганах, но должности и оклады работающих чиновников от этого существенно изменились.

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