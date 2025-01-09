Экономист рассчитал курс доллара в Украине на год вперед: стоит ли скупать валюту

Средний курс доллара в Украине к концу 2025 года, вероятно, будет отвечать показателю, заложенному в расчеты государственного бюджета, – около 45 грн/долл. Такой средний уровень означает, что учитывая начало года с курсом чуть выше 42 грн/долл., по состоянию на конец года доллар может стоить до 47,5 грн. Впрочем, даже при таком курсе скупать валюту для сохранения сбережений будет невыгодно.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "Какой курс у нас с вами будет на конец года? Вероятно, он будет соответствовать цифрам макроэкономического прогноза, которые заложены в госбюджет. Среднегодовой курс, заложенный в бюджет, – 45 грн. То есть, если мы с вами помним арифметику начальной школы, то среднегодовой курс означает, что начинать год мы будем на курсе 42+, а заканчивать – на курсе 47,5 условно, под 48 – чтобы выйти на среднегодовой 45+", – подсчитал экономист.

При этом он не рекомендует украинцам массово "запасаться" иностранной валютой в качестве инструмента для сохранения и приумножения сбережений. Дело в том, что гривневые инвестиции все равно остаются более выгодными.

"Считайте уровень доходности... Если мы приблизительно представляем, что после 42+ курс будет 47+, это меньше, чем те 15%, которые государство дает по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ)... Представьте, я сегодня вкладываю в ОВГЗ, через год я получаю на 15% больше. Я беру условный будущий курс 47,5 грн/долл. и сегодняшний курс, например 42,8 грн/долл. И вот я сегодня имею 1 гривню в ОВГЗ и 1 гривню в долларе. Через год гривня в долларе будет стоить 47,5, а гривня в ОВГЗ даст мне 15% дохода. Оставлять ли в гривне, учитывая то, что она вырастет на 15%? Оставлять ли в долларе, учитывая то, что он вырастет на 12%? Исходя из этого и следует принимать решение, что лучше", – объяснил Пендзин.

Он также обратил внимание украинцев на то, что стоимость доллара является только предположением. Впрочем, как и финальная доходность ОВГЗ.

"И то, и другое – это предположение... Считаем, что все будет плюс-минус так, как сейчас, с теми же неудачами, проблемами, тогда эта стратегия вам покажет доходность. Любой "черный лебедь" (неожиданный, непрогнозируемый фактор влияния на рынки. – Ред.) может все очень сильно поменять", – предупредил экономист.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс доллара на 10 января – стоимость "бакса" выросла до 42,28 грн. Это на 4 коп. превышает текущий курс, а также является рекордной официальной "ценой" доллара в истории Украины.

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