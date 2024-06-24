Экономическое или стратегическое бронирование: в чем разница и что лучше для украинцев

В Украине предлагаются новые законопроекты по экономическому бронированию работников для поддержки экономики во время войны. Они предполагают, что предприятия самостоятельно определяют критических сотрудников и платят за них дополнительный финансовый ресурс, в отличие от бесплатного стратегического бронирования, которое реализуется по постановлениям Кабмина и зависит от установленных критериев.

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Об основных моментах внедрения экономического бронирования в Украине OBOZ.UA рассказал Дмитрий Наталуха, народный депутат Украины, председатель комитета по экономическому развитию Верховной Рады. Речь идет о законопроектах №11331, №11331-1 и №11331-2.

"По состоянию на сегодняшний день есть возможность бронировать предприятия и сотрудников на предприятии по постановлениям Кабинета министров №45 и №76. Это так называемое стратегическое бронирование, которое реализуется бесплатно. На сегодняшний день по такой модели стратегического бронирования забронировано более 800 тысяч человек", - отмечает Наталуха.

Новые законопроекты предлагают параллельный механизм экономического бронирования, не отменяя имеющегося. Основное отличие состоит в том, что в экономическом бронировании роль государства минимальна.

"Идея заключается в том, что во всех трех моделях само предприятие определяет, какие сотрудники для него критические и каких сотрудников оно желает оставить на своих рабочих местах для гарантирования их дальнейшей работы. И, соответственно, за этих сотрудников оно готово платить дополнительный финансовый ресурс", - объясняет Наталуха.

Предложенные законопроекты направлены на стабилизацию экономики и обеспечение предсказуемости работы предприятий, платящих налоги и таким образом поддерживающих обороноспособность страны. Дискуссии по поводу окончательного выбора модели экономического бронирования продолжаются, и принятие одного из этих законопроектов зависит от дальнейших консультаций и обсуждений в Верховной Раде и с Кабинетом министров.

Кратко о законопроектах

Для понимания того, что предусматривают новые законопроекты о бронировании. OBOZ.UA разобрался, в чем их суть:

законопроект №11331: предлагает бронирование работников при уплате работодателем повышенного военного сбора в размере 20 400 гривен в месяц за каждого работника;

предлагает бронирование работников при уплате работодателем повышенного военного сбора за каждого работника; законопроект №11331-1: предусматривает бронирование работников, если их среднемесячная зарплата составляет не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 36 366 гривен);

предусматривает бронирование работников, если их для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 36 366 гривен); законопроект №11331-2: объединяет критерии из первых двух законопроектов: бронирование работников с высокими заработными платами и уплату повышенного военного сбора;

объединяет критерии из первых двух законопроектов: бронирование работников с высокими заработными платами и уплату повышенного военного сбора; физические лица-предприниматели (ФЛП) могут платить 20 400 гривен в месяц за работника для его бронирования;

предприятия не должны иметь задолженности по выплате зарплаты, уплате налогов и других обязательных платежей;

уплате налогов и других обязательных платежей; ФЛПы должны быть зарегистрированы не позднее, чем за шесть месяцев до вступления в силу закона, а их доход должен быть не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных (более 61 200 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском законодательстве расширены категории военнообязанных, которые можно забронировать в период мобилизации и военное время. Это касается работников, занимающихся гуманитарным разминированием.

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