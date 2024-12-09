"Дыра" в торговом балансе Украины превысила $25 млрд: что и у каких стран покупаем больше всего

За 11 месяцев 2024 года товарооборот Украины достиг $101,9 млрд: импорт превысил экспорт на $25,3 млрд. Больше всего товаров Украина импортирует из Китая ( $13 млрд ), Польши ( $6,3 млрд ) и Германии ( $4,8 млрд ). Наиболее популярные – топливно-энергетические, продукция химической промышленности, машины и другой транспорт.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. Украина импортировала товаров на сумму $63,6 млрд, из которых 82% приходились на налогооблагаемый импорт ($52,1 млрд).

Налоговая нагрузка на 1 кг импортируемых товаров выросла на 4% по сравнению с 2023 годом и составила $0,51. Главные страны-поставщики:

Китай – $13 млрд;

– $13 млрд; Польша – $6,3 млрд;

– $6,3 млрд; Германия – $4,8 млрд.

Ключевые категории импортируемых товаров:

машины, оборудование и транспорт – $22,2 млрд:

– $22,2 млрд: в бюджет уплачено 155,5 млрд грн (29% таможенных поступлений).

продукция химической промышленности – $10,7 млрд:

в бюджет уплачено 79,6 млрд грн (15% таможенных поступлений).

топливно-энергетические товары – $8,2 млрд:

– $8,2 млрд: В бюджет уплачено 142,3 млрд грн (27% таможенных поступлений).

Украина экспортировала товаров на $38,3 млрд, что значительно меньше импорта. Главными направлениями экспорта остаются Польша ($4,4 млрд), Испания ($2,7 млрд) и Германия ($2,7 млрд). Наиболее экспортируемые товары:

продовольственные товары – $22,6 млрд;

– $22,6 млрд; металлы и изделия из них – $4,1 млрд;

– $4,1 млрд; машины, оборудование и транспорт – $3,2 млрд

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет было уплачено только 270,3 млн грн, что свидетельствует о слабом финансовом взносе экспорта по сравнению с импортом.

Разница между импортом и экспортом составляет $25,3 млрд, что является серьезным вызовом торговому балансу страны. Такой дефицит товарооборота свидетельствует о сильной зависимости от импорта высокотехнологичных товаров и слабой конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время работы инициативы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода 20 млн человек. Украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 млн человек в 100 странах мира.

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