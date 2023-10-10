Деньги на оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО о выделении более 21% ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о выделении из госбюджета на оборону более 21% ВВП (волового внутреннего продукта). Об этом стало известно сегодня, 10 октября.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте ОП (Офиса президента). Так, СНБО решил, чтобы власти предусмотрели при доработке законопроекта о бюджете на 2024-й общий финресурс на оборону в размере не менее 21,6% ВВП.

При этом на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины Кабинет министров должен предусмотреть средства в объеме не менее 1,69 трлн грн.

Проектом бюджета закладывается уменьшение относительной величины финансирования обороны: с 22% ВВП в 2022 г. и 25,3% по плану на 2023 г. до 15,1% в 2024 г. Однако объем расходов на оборону в 2024 г. не окончательный и даже при этом он в 7 раз превышает уровень 2021 г.

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Следует отметить, что это финансирование в проекте рекордное (более 50% всех расходов), но именно относительно ВВП снизилось.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине вносятся изменения в бюджет на 2023 год с увеличением расходов на 322,6 млрд грн, из которых 211 млрд – непосредственно на нужды Минобороны. Это означает, что расходы общего госбюджета впервые в истории превысят 3,39 млрд грн, а его дефицит также впервые выйдет на два с лишним триллиона гривен. То есть смета обновила сразу два исторических рекорда.

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