Дефицит соли позади: где теперь Украина берет незаменимый продукт

В первом полугодии 2025 года импорт соли в Украину упал на 45,88%, а расходы – почти на 50%. Зато государство постепенно восстанавливает собственную добычу. Теребля уже работает, а Долина готовится к запуску, чтобы полностью покрыть внутренний спрос после потери "Артемсоли", повлекшей дефицит продукта.

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Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на статистику Государственной таможенной службы (ГТС). Государство активизирует разработку собственных месторождений, чтобы полностью обеспечить себя как технической, так и пищевой солью.

В январе-июне 2025 года в Украину было ввезено 211,7 тыс. тонн соли – это на 45,88% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (391,2 тыс. тонн). Расходы на импорт также сократились почти наполовину, с $52,2 млн до $26,9 млн. Крупнейшими поставщиками остаются Египет (46,1%), Турция (17,6%) и Румыния (13,4%). В денежном измерении именно Египет лидирует с $12,4 млн.

Почему Украина потеряла самообеспечение солью

До 2022 года основным производителем соли в Украине была "Артемсоль" – крупнейшее предприятие по добыче каменной соли в Европе. Но с апреля 2022 года, после оккупации Соледара, завод прекратил работу, и Украина превратилась из экспортера в нетто-импортера соли.

С полок магазинов исчезла привычная каменная соль, ее заменила морская импортная продукция, не всегда пригодная для традиционного консервирования. Украина вынуждена была даже закупать техническую соль в африканских странах, а ее стоимость достигала 2,5 тыс. грн за тонну – почти вдвое дороже довоенных цен.

Восстановление добычи: Теребля и Долина

В августе 2023 года начал работу соледобывающий объект на Тереблянском месторождении в Закарпатье. Глава ОВА Виктор Микита заявил, что регион сможет полностью обеспечить страну солью – ежегодная потребность составляет 400 тыс. тонн.

Параллельно разрабатывается Долинское месторождение в Ивано-Франковской области. Речь идет о полноценном проекте солевыварочного завода, подготовкой которого занимается НИИ "Ниохим". Учитывается экология, транспортировка, мощности и инфраструктура. В частности, есть договоренности с "Укрзализныцей" по новой колеи для транспортировки соли.

Закарпатская соль уже продается, но цена на нее – 3 тыс. грн за тонну, которая выше африканской. Однако чиновники отмечают, что ее качество значительно лучше, и рынок готов платить больше за качественный украинский продукт.

Единственной проблемой остается логистика, ведь если транспортировка будет происходить грузовиками, это может разрушить местные трассы. Именно поэтому ключевым является строительство железнодорожной ветки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия рискует потерять значительную часть урожаев зерновых, кукурузы и подсолнечника, которые традиционно являются одними из самых прибыльных для аграриев. Причиной кризиса стала засуха в Ростовской области и Краснодарском крае РФ – крупнейших аграрных регионах страны-агрессора.

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