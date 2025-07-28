Многие урожаи уничтожены полностью: Россия может потерять значительную часть важнейших сельхозкультур

Россия рискует потерять значительную часть урожаев зерновых, кукурузы и подсолнечника, которые традиционно являются одними из самых прибыльных для аграриев. Причиной кризиса стала засуха в Ростовской области и Краснодарском крае РФ – крупнейших аграрных регионах страны-агрессора.

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Как сообщают росСМИ, в российской ассоциации "Народный фермер" прогнозируют падение урожайности в 2025 году на 25%. Это соответствует уже сложившейся тенденции – если в 2024 году сельхозпроизводители собирали с гектара около 62 центнеров продукции, то теперь – в районе 46 центнеров.

Из-за непогоды в 21 районе в Ростовской области и 9 районах Краснодарского края уже ввели режим ЧС. В первую очередь засуха бьет по колосовым культурам (прежде всего по пшенице и ячменю), но аналитики прогнозируют, что пострадают и пропашные культуры – кукуруза и подсолнечник.

В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет, считают эксперты. В целом власти Краснодарского края оценивают потери зерновых, колосовых и зернобобовых культур в 2,8 млн т. На этом фоне многие фермерские предприятия получили меньший урожай по пшенице и ячменю и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику – теперь они находятся под угрозой закрытия.

Ранее власти Ростовской области сообщили, что из-за погодных условий в регионе соберут около 8 млн т зерновых, а не 11 млн т, как планировалось. В Краснодарском крае ожидают урожайности этих культур на уровне чуть более 46 центнеров с гектара, что ниже показателя 2024 года.

И хотя в Минсельхозе РФ ожидают более высокой урожайности в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском федеральных округах, а также в некоторых южных регионах, эксперты предупредили, что последствия непогоды скажутся на показателях экспорта.

Следует отметить, что зерновой экспорт входит в топ главных источников валютной выручки для бюджета РФ – в 2024 году российские производители отгрузили на внешние рынки 72 млн тонн, что стало абсолютным рекордом. Главное место при этом заняла пшеница, на долю которой пришлось 80% всего зернового экспорта России.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за плохой урожайности и сокращения запасов в экспортных регионах страны-агрессора после рекордных показателей экспорта зерна из РФ объемы вывоза российской пшеницы за границу в 2025 году резко просели:

за январь – апрель – на 40% год к году;

за март – апрель – на 60%.

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