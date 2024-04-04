Что происходит с энергосистемой Украины: где не будет света 4 апреля

В Украине 4 апреля продолжают восстанавливать электроснабжение после российских атак и непогоды. Отключение электроэнергии согласно графикам происходит в Харьковской области.

Донецкая область: отключения света отменены.

Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Днепропетровской и Донецкой областях. Графики отключения не действуют.

Одесса и Одесский район: графики ограничений не применяются, однако ситуация все еще сложная.

Энергетики продолжают круглосуточные ремонтные работы в Одессе. На сегодняшний день удается избежать ограничений потребления света. "Работоспособное оборудование "Укрэнерго" не может на 100% обеспечить потребности Одессы и Одесского района. Поэтому в случае увеличения потребления, возможно, снова будут применены ограничения. Просим потреблять электроэнергию разумно", – отметили в ДТЭК.

Харьков и область: действуют ограничения

Новый график почасовых отключений света будет действовать с 1 по 7 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго". "Энергогенерирующие предприятия значительно повреждены. Сейчас есть дефицит электроэнергии как по Харькову, так и по области. Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений", – заявил глава Харьковской ОГА. Олег Синегубов.

Запорожская область: ограничений нет

По технологическим причинам обесточивались 4 населенных пункта, всего – 116 абонентов. Энергетики заживили 12 населенных пунктов (474 абонента), которые выключались из-за технологического нарушения, но остаются без света 40 точек учета.

Сумская область: графики не действуют, но отключения есть

Из-за технологического нарушения отключена воздушная линия 10 кВ, без света 115 потребителей. В результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов обломками поврежден газопровод, отключен от газоснабжения один жилой и один нежилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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