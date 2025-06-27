Саммит лидеров стран Европейского Союза, который проходит в эти дни в Брюсселе, стал важной вехой на пути европейской интеграции Украины.

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Він засвідчив, що рух України до членства в ЄС є незворотнім і на цьому шляху ми будемо мати сильну підтримку європейської спільноти.

На жаль, внаслідок застосування права "вето" з боку прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана ми поки що не отримали одноголосної підтримки рішення про початок офіційних переговорів про вступ. Такі питання Рада Європейського Союзу повинна ухвалювати одноголосно.

Проте, ми побачили, що решта 26 країн та очільники ЄС – Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнали, що для України і ЄС настав час рухатись вперед.

Попри деструктивну позицію Угорщини, ми продовжуватимемо активно працювати над завданнями, які просуватимуть нас по шляху приєднання до Об’єднання, прискорюватимемо завершення скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС (де ми менш ніж за рік пройшли вже 27 розділів перемовної рамки з 33-х) та ухвалюватимемо відповідні нормативні акти.

Працюватимемо з європейською стороною над узгодженням та зближенням переговорних позицій та поглибленням секторальної інтеграції за усіма напрямами, щоб у момент, коли складуться відповідні політичні обставини, ми з партнерами змогли дуже швидко формалізувати досягнутий прогрес.

Важливо і те, що 26 країн ЄС підтвердили свої наміри продовжувати фінансову допомогу та надавати різнопланову підтримку України і нині, коли ми даємо відсіч російській агресії, і в довгостроковій перспективі.

Президентка ЄК задекларувала готовність у повному обсязі забезпечити виконання програми про постачання Україні боєприпасів. Це також велика допомога для нашої країни, яка дозволить зміцнити наші позиції на переговорах про припинення вогню.

Ми сподіваємось на продовження дипломатичних зусиль наших європейських партнерів для примушення російської сторони до конструктивного діалогу про мир. Зокрема, на прийняття 18-го пакету санкцій по відношенню до країни-агресора, який вводить додаткові обмеження для її енергетичного та банківського сектору. Хоч безпосередньо на саміті ЄС відповідного рішення не вдалося досягти, але можливості для цього зберігаються, оскільки робота над новим санкційним пакетом буде продовжена на рівні послів.

Підводячи риску під підсумками саміту ЕС 2025 року, можна констатувати, що ми отримали дуже важливі і позитивні сигнали від Європи, побачили широку підтримку і продовжуємо наближатись до переговорів про членство.

Маємо посилити дипломатичні зусилля для зміни позиції країн, які сумніваються у нашому європейському майбутньому та висловлюють відвертий євроскептицизм щодо усієї європейської родини народів.

Якщо окремі діячі намагатимуться використовувати це питання для збереження свого персонального політичного майбутнього – апелюватимемо напряму до їх народів, які зробили свого часу свій власний історичний європейський вибір, послідовно розвіюватимемо ті міфи та наративи, які насаджуються штучно і копіюють тези тих, хто прагне знищити не тільки Україну, але й зруйнувати єдність та цілісність ЄС.