Британия ввела новые санкции против России: кто попал под ограничения

Великобритания объявила о введении санкций против 35 человек и организаций, которые, по ее словам, были причастны к вербовке мигрантов. Они были привлечены к борьбе за Россию против Украины и производству беспилотников для использования в войне.

Министерство иностранных дел объявило о 17 обозначений в рамках своего глобального режима санкций против нелегальной миграции. По их словам, это сеть торговли людьми, которых отправляют "на передовую как пушечное мясо", пишет Reuters.

Британцы заявили, что санкции касаются торговцев людьми из стран, таких как:

Ирак;

Сомали;

Сирия;

Йемен.

Людей вербовали для участия в боевых действиях в Украине, а также для поездок в Польшу и Финляндию с целью дестабилизации обстановки. Великобритания также добавила 18 пунктов в рамках своего режима санкций против России, несколько из которых касаются программы "Старт-Алабуга", которую Министерство иностранных дел описало как"российскую схему вербовки, нанимающую лиц из-за пределов России, обычно с экономически нестабильной средой".

По словам министерства, завербованные, преимущественно из Камеруна, будут работать на заводе, расположенном в 800 км к востоку от Москвы в Республике Татарстан, для производства дронов. Государственный министр Великобритании по делам Европы Стивен Даути заявил: "Практика эксплуатации уязвимых людей для поддержки неудачной и незаконной войны России в Украине является варварством". Он добавил, что санкции "прервут деятельность тех, кто перевозит мигрантов как пушечное мясо и кормит фабрики беспилотников Путина незаконными компонентами".

