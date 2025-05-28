Британия ведет переговоры с США по снижению 10% пошлин – Politico

Британские чиновники активно работают над переговорами с администрацией президента США Дональда Трампа по снижению базовых 10% пошлин на экспорт, которые были введены в апреле. В рамках переговоров рассматриваются также нетарифные барьеры.

Видео дня

Об этом пишет Politico. Издание ссылается на посла Британии в США Питера Мандельсона.

Ранее в этом месяце премьер-министр Кир Стармер стал первым мировым лидером, который достиг соглашения с Трампом о снижении 25-процентных пошлин Белого дома на импорт автомобилей, стали и алюминия в США.

Однако это соглашение не смогло снизить 10% базовые таможенные тарифы, объявленные Трампом в апреле.

Посол Британии в США Питер Мандельсон отметил, что обе стороны договорились рассмотреть эти взаимные тарифы и работают над их снижением.

Он также подчеркнул, что текущее соглашение может стать основой для будущего технологического партнерства между странами. В рамках переговоров рассматриваются не только тарифные, но и нетарифные барьеры.

В то же время министр торговли Британии Джонатан Рейнольдс заявил, что во время переговоров налог на цифровые услуги не обсуждался. Однако, по словам источника, знакомого с переговорами, "все на столе", что может означать возможные изменения в этом вопросе в будущем.

Стоит отметить, что Великобритания избежала самых худших последствий от торговой войны Трампа, когда он ввел пошлины на импорт из разных стран мира. Но даже несмотря на это, Британия пострадала от 10-процентной пошлины, что стало ударом по бизнесу.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.

Самые большие тарифы США ввели против Китая. Американская администрация повысила пошлины на китайские товары до 145%.

Позже Трамп приостановил эти тарифы на 90 дней и установил для всех стран единую ставку 10%.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 мая президент США заявил о намерении ввести пошлины в 50% на импорт товаров из Европейского Союза. По его замыслу, это должно было произойти с 1 июня. Причиной же такого решения Трамп тогда назвал безрезультатные, по его словам, переговоры между США и ЕС.

Но уже через 2 дня, 25 мая, Трамп отложил введение 50-процентной пошлины на все товары из ЕС. Это решение, по его словам, было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время которого стороны договорились начать новые торговые переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!