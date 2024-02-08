Британия приняла важное решение о торговле с Украиной: раскрыты детали

Британское правительство продолжит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года. Министр торговли Британии Грег Хендс и первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко сегодня, 8 февраля, подпишут соответствующее соглашение.

Этот шаг призван помочь украинскому бизнесу, пострадавшему от войны. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение предусматривает продление беспошлинной торговли всеми товарами на пять лет, за исключением яиц и птицы, срок действия которых будет продлен на два года.

Напомним, Британия отменила тарифы на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения страны-террористки России 2 года назад, и раньше договорились, что эта договоренность продлится до марта уже 2024 года.

"Это соглашение обеспечивает крайне необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее бизнесу и народу, что имеет решающее значение для ее восстановления", сказал младший министр торговли Грег Хендс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, финансовая помощь Украине от Европейского Союза (ЕС) в размере 50 млрд евро будет направлена, в частности, и на социальную сферу. Денежные средства будут выделены на социальные выплаты гражданам. Страна будет получать сумму в течение 4 лет. Речь идет о предоставлении выплат пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью, малоимущим и т.д.

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