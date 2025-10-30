Банки "откажутся" от текущего курса доллара: украинцам рассказали, чего ожидать после 1 ноября

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (3-9 ноября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42,2 грн. Вечером же 30 октября ее покупали там в среднем по 41,78 грн, а продавали по 42,21 грн. Таким образом, не исключается рост курса как покупке при снижении в продаже.

Видео дня

В обменниках же ожидается рост как в покупке, так и продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,8-42,2 грн.

Вечером же 30 октября там покупали доллар в среднем по 41,38 грн, а продавали по 42,16 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, пояснил банкир, на следующей неделе на ситуацию на валютном рынке могут влиять 3 глобальных фактора. Это:

Состояние энергосистемы.

"Вследствие вражеских обстрелов возникают обстоятельства, которые значительно усложняют работу основных отраслей экономики и в частности малого и среднего бизнеса", – рассказал Лесовой.

Потенциальный постепенный рост потребительских цен.

Как напомнил Лесовой, после летнего периода заторможенной инфляции уже по итогам сентября средние цены выросли на 0,3%. А по итогам октября такой рост может составить около 0,5%.

Рост спроса на валюту.

По словам банкира, отчасти это продиктовано сезонностью. В частности, активностью импортеров, которым нужно закупать, в том числе, энергоносители.

"К признакам сезонности уже в конце года попадет фактор большого количества оборотной гривни, идущей на выплату годовых премий, дивидендов, бонусов, разнообразие бюджетных выплат и т.п. Обычно часть этих средств оказывается на валютном рынке. Однако мы не исключаем и проявлений ажиотажного спроса, ведь на фоне сплошной неуверенности для многих граждан скупка валюты считается "спасением", признаком "стабильности", – объяснил банкир.

Кроме того, отметил он, не исключено, что эти факторы будут действовать вместе. Что умножит эффект давления.

"Таким образом, в течение 3-9 ноября курсовые изменения, несмотря на появление нового тренда на постепенный рост, будут умеренными и незначительными. Ситуация может находиться под контролем регулятора, преодолевающего любые кризисные явления для сохранения устойчивости рынка", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!