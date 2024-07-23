Банки не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках подешевел наличный доллар. В полдень 23 июля они определили его курс в средние 41,3/41,8 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дешевле в покупке и 9 коп. в продаже, чем было 22 июля.

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В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,6-41,3 грн. Так:

ПриватБанк – 41,15 грн;

Укрэксимбанк – 41,2 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

OTP Bank – 41 грн.

Продают же они ее по 41,7-41,8 грн. В частности:

Приватбанк – 41,75 грн;

Укрексімбанк – 41,8 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,8 грн;

Універсал Банк – 41,7 грн;

OTP Bank – 41,7 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники же выставили курс в средние 41,33/41,8 грн (покупка/продажа). Это:

на 4 коп. дешевле в покупке;

на 10 коп. в продаже.

Банки готовят изменение курса



В то же время, в ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так, по прогнозам банковского сектора, до 28 июля стоимость американской валютой в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в целом, в последнюю неделю июля "валютный рынок будет жить предчувствиями новых валютных курсов". "В ближайшее время следует ожидать постепенного изменения курсовых коридоров. Вполне возможно, что границы допустимых колебаний сместятся в сторону роста", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: такие изменения будут медленными и с незначительными периодами роста и снижения. "Другими словами: на рынке наступит новый этап, обусловленный ростом инфляции, и он будет полностью совпадать с макропрогнозами чиновников", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

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