Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 12 июля стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,5-45,2 грн. Вечером же 6 июля там покупали валюту в среднем по 44,35 грн, а продавали по 44,87 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,5-45,2 грн. Вечером же 6 июля там:

покупали валюту по 44,1 грн;

продавали – по 44,71 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в первую декаду июля валютный рынок, вероятнее всего, сохранит нынешние темпы движения. Дело, по его словам, в том, что:

спрос на валюту со стороны импортеров будет оставаться повышенным;

но у Национального банка будет достаточно инструментов, чтобы удерживать колебания в прогнозируемых пределах.

"Одной из главных особенностей валютного рынка в 2026 году стала стабильно высокая активность импортеров. Бизнес закупает валюту для оплаты горючего, оборудования, товаров первой потребности и другого критического импорта. Именно этот фактор формирует постоянный спрос на межбанк", – объяснил Лесовой.

В то же время, заверил он, ситуация не выглядит угрожающей. Ведь:

Рынок работает в режиме "управляемой гибкости".

А это позволяет Нацбанку оперативно реагировать на дисбаланс между спросом и предложением.

В период с 6 по 12 июля объем валютных интервенций может не превысить 800-850 млн долларов.

Это, объясняется, будет свидетельствовать о том, что спрос в среднем будет превышать предложение примерно на 10-15%.

"На этой неделе обойдется без резких курсовых смен. Однако главные испытания для валютного рынка, вероятно, начнутся ближе к осени, когда сезонные потребности экономики и риски безопасности вновь усилят спрос на валюту", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу страны на евро как национальную валюту. Т.е., отказа от гривни не произойдет. Тем не менее, обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!