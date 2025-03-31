Скандальный Крупе из Хмельницкой МСЭК снизили залог: что решил суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение об изменениях в мере пресечения для бывшей главы Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого областного совета Татьяны Крупы. 31 марта суд оставил ее под стражей, но снизил альтернативную залог с 230 до 130 млн грн.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. 20 марта 2025 г. Высший антикоррупционный суд установил залог в размере 230 млн грн, что стало предметом обжалования со стороны защиты.

В своей апелляционной жалобе сторона Крупы аргументировала, что сумма избыточна. Апелляционная палата частично удовлетворила жалобу и вынесла постановление.

"Апелляционную жалобу удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 20 марта 2025 года в части определения подозреваемой Крупе Татьяне Васильевне альтернативную залог в размере 230 млн грн отменить. В этой части постановить новое постановление и 130 млн грн", – заявил председательствующий судья Дмитрий Михайленко.

Уменьшение залога, вероятно, связано с суммой незаконного обогащения, инкриминируемого Крупи – 137 млн грн. Крупа подозревается в незаконном обогащении. По данным следствия, во время обысков у нее было обнаружено:

6 млн долларов США наличными;

драгоценные украшения;

брендовая одежда.

Также сообщается, что чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки из 500 тыс. долларов. 24 марта ВАКС продлил следствие по делу до 5 октября. Это означает, что до осени 2025 года рассмотрение доказательств и формирование обвинения будет продолжаться. Адвокаты Крупы, вероятно, и дальше будут пытаться обжаловать условия ее содержания под стражей, а также размер залога.

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