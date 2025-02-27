Аналитики призвали пересмотреть механизм льготного газоснабжения для прохождения следующей зимы

Для прохождения следующего отопительного сезона необходимо просмотреть подход к специальным обязанностям по обеспечению газом льготных потребителей, чтобы создать лучшие условия для импорта газа.

Видео дня

Об этом они рассказали во время круглого стола "Хватит ли Украине газа?".

В частности, аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп отметил, что Украина потеряла часть добычи, по разным оценкам 30-40%.

Он добавил, что перед Украиной стоят вызовы, как обеспечить подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, где найти газ для закачки в подземные хранилища.

"Также существует настоятельная необходимость пересмотра подходов по ПСО (возложение специальных обязанностей для обеспечения газом льготных потребителей), чтобы обеспечить лучшие условия для импорта газа для прохождения следующего отопительного сезона", – считает Прокоп.

В то же время аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо рассказал, что, учитывая необходимость увеличения импорта газа, Украине необходимо решить вопрос либерализации внутреннего рынка газа.

Также исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко объяснил, что в следующем отопительном сезоне дешевого газа не будет.

В свою очередь президент Ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец добавил, что государство должно проработать несколько сценариев энергостратегии, в том числе и самые плохие.

Ранее бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что из-за чрезмерного государственного регулирования и механизма ПСО "Нафтогаз" импортирует газ по чрезвычайно высоким ценам, что создает значительные финансовые риски для компании и страны.