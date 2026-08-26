Ахметов остается крупнейшим частным инвестором в экономику Украины – медиа

Компания SCM Рината Ахметова остается крупнейшим частным инвестором в экономику Украины в условиях войны с объемом инвестиций более 150 млрд грн, или почти 4 млрд долларов.

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Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Эти средства предприятия Ахметова с начала полномасштабного вторжения были направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию производств. Около $1 млрд из этой суммы SCM вложила непосредственно в восстановление объектов, поврежденных российскими атаками, прежде всего в энергетику – тепловые электростанции, подстанции и электросети.

В 2025 году компания направила на развитие около $1,4 млрд (60 млрд грн) капитальных инвестиций – на 57,9% больше, чем годом ранее.

Россия более 220 раз атаковала ТЭС ДТЭК, было повреждено около 30 тыс. км линий электропередачи. По состоянию на лето 2024 года 90% теплогенерации холдинга было разрушено или повреждено, впоследствии более половины мощностей было восстановлено.

Отдельно следует отметить компании SCM, Фонд Рината Ахметова и ФК "Шахтер" за четыре года полномасштабной войны направили 13,5 млрд грн на гуманитарную и военную поддержку, из которых 2,2 млрд грн — на проект "Сердце Азовстали".

Среди других крупнейших частных инвесторов страны – Юрий Косюк (МХП), Виталий Антонов (ОККО), Геннадий Буткевич (АТБ, BGV Group Management), соучредители "Новой почты" Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов, Виктор Пинчук ("Интерпайп") и Андрей Веревский (Kernel).