Адвокат объяснила, почему заявление Галущенко в суде об оплате школы для детей – ерунда

Экс-министр энергетики Герман Галущенко, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме "Мидас", заявил в суде, что обучение его сына в одном из самых дорогих частных колледжей Европы оплатил крестный отец. Однако, по закону Украины, в таком случае эти средства должны быть задекларированы, как подарок ребенку. Но даже тогда это бы нарушало законодательство.

Об этом заявила адвокат Регина Гусейнова. Она объяснила, почему Галущенко лучше бы было не делать такого заявления.

"Я просто физически чувствую, как адвокаты Галущенко хотели закрыть ему рот, когда он начал говорить. Это тот случай, когда клиент сам, как говорила моя мама: "с пола два срока поднял". Господин Галущенко, никакой "крестный отец" ваших детей не может делать вам или вашим детям такие дорогие подарки", – отмечает адвокат.

Юрист объяснила, что не так с оплатой такого дорогого обучения "крестным отцом", если оно на самом деле состоялось.

"Даже в случае если у этого крестного отца эти деньги были приобретены непосильным трудом и с них были уплачены налоги. Потому что понятие "крестный отец", не входит в перечень "близких лиц " в смысле Закона о предотвращении коррупции", – заявила адвокат.

Но даже если предположить, что какой-то богатый "чужой дядя" заплатил за обучение сына Галущенко, "то эти деньги надо было бы задекларировать в декларации, в разделе Доходы и подарки – как подарок ребенку", пояснила юрист.

Хотя и на подарки ребенку законом установлены определенные ограничения, отметила Гусейнова.

"Это было бы, как минимум, нарушение предписания статьи 172-5 КУоАП "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков", – отметила адвокат.

Что предшествовало

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 17 февраля, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) отметил, что часть средств, легализованных через схему с "Энергоатомом", Галущенко потратил на обучение детей.

По версии САП, для отмывания средств были созданы оффшорные компании с регистрацией на Карибах и инвестиционный фонд Hamilton, зарегистрированный в феврале 2021 года на острове Ангилья.

Известно, что 18-летний сын Галущенко Максим четвертый год живет в Швейцарии, где учится в частном колледже College Alpin Beau Soleil, который считается одним из самых дорогих в Европе. Стоимость обучения и проживания там достигает 200 тысяч долларов в год.

Однако сам экс-министр утверждал, что обучение его сына оплачивал крестный отец, который является "очень богатым".

"Там разные средства, всем это очень интересно. Там разные люди платили, первый год платил крестный отец, потом другой человек. У меня много кумовьев, они все состоятельные", – заявил Галущенко.

При этом имени крестного отца он не назвал, ссылаясь на то, что "это было бы некорректно".

Как сообщал OBOZ.UA, ВАКС избрал меру пресечения бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, которого подозревают в причастности к масштабной схеме отмывания средств через оффшорные компании. Его отправили под стражу на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

