Арендованная квартира и колледж за $700 тыс.: Галущенко в суде объяснил, кто платил за образование детей

Несмотря на наличие собственного жилья – частного дома и квартиры – семья экс-министра юстиции Германа Галущенко живет в арендованном помещении. Кроме того, обучение его детей в одном из самых дорогих частных колледжей Европы оплатил крестный.

Видео дня

Об этом бывший глава Минюста заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Таким образом он ответил на упреки в причастности к коррупции в Министерстве энергетики, когда возглавлял его и после того.

Галущенко настаивает, что с 2022 года его семья живет в арендованной квартире и не имеет собственного жилья, и, если бы имел достаточно средств, уже его приобрел бы. Впрочем, в его декларации за 2025 год указано, что он имеет квартиру и дом, оформленный на него, его отца и троих детей.

Впрочем, известно, что 18-летний сын Галущенко Максим четвертый год живет в Швейцарии, где учится в частном колледже College Alpin Beau Soleil, который считается одним из самых дорогих в Европе. Но, в ВАКС прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что уплачено было за двух детей экс-министра – 546 тыс. швейцарских франков (более $700 тыс.).

В 2022-2025 годы чиновник эти расходы не декларировал. Он объяснил это тем, что за образование платит его кум, имя которого отказался называть.

"У меня много детей, а у них много крестных", – заявил Галущенко, заверив, что деньги за дорогостоящее обучение были заработаны честно.

Впрочем, по версии САП Галущенко использовал для оплаты образования для детей коррупционные средства, легализованные через схему с "Энергоатомом". Для отмывания были созданы оффшорные компании с регистрацией на Карибах и инвестиционный фонд (ранее стало известно, что это Hamilton, зарегистрированный в феврале 2021 года на острове Ангилья), а деньги из них выставляли на жену экс-министра Ольгу Богданову.

"В этот фонд инвестировал деньги конкретный человек. Идея фонда заключалась в том, чтобы покупать в Швейцарии старые дома, реставрировать их и после этого продавать. В подозрении нет конкретных фактов, кто мне передавал деньги, как мне их передавали, как я их направлял в фонд", – утверждает Галущенко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 февраля украинские пограничники и НАБУ задержали Германа Галущенко при попытке выехать из Украины на поезде. Ему было официально объявлено подозрение в отмывании средств и участии в преступной организации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!