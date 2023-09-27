$4,5 млрд вместо $24 млрд: Сенат США предлагает согласовать в краткосрочной перспективе меньшую сумму для Украины – СМИ

Военная помощь США для Украины может уменьшиться. В американском сенате предлагают урезать выделенные средства.

Об этом сообщают американские СМИ. Речь идет о миллиардах долларов.

"Сенат США предлагает согласовать для помощи Украине в краткосрочной перспективе $4,5 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд", – говорится в сообщении.

Причина, по которой сенаторы предлагают прибегнуть к такому решению, не раскрывается.

К слову, в передаче военной поддержки Украине возможны новые трудности начиная с 1 октября, если часть администрации США планирует приостановить свою деятельность. При этом Америка может продолжить предоставление помощи в сфере безопасности Украине даже при приостановке бюджетного финансирования правительственных учреждений.

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При этом, большинство демократов и республиканцев в Сенате США твердо поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Они отмечают героизм украинских военных и подчеркивают, что поддержка Киева – это хорошая инвестиция для Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США не исключают, что в будущем передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однозначных заявлений по этому поводу в Белом доме не делают, в то же время в СМИ утверждают, что одобрительное решение было принято еще до визита Зеленского, а сроки поставки не разглашаются.

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