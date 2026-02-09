+21% к предыдущему году: ОККО за 2025 год заплатила 25,6 млрд грн налогов

Группа компаний ОККО по итогам деятельности в 2025 году заплатила 25 миллиардов 594 миллиона гривен налогов и сборов. Это на 4,4 миллиарда гривен, или на 21% больше, чем было перечислено за 2024 год.

Из общей суммы уплаченных в прошлом году налогов и сборов 4 миллиарда 552 миллиона гривен приходилось на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование). Еще 21 миллиард 43 миллиона гривен – это налоги, уплаченные при импорте, сумма которых зависит от того, какой объем топлива и других товаров ОККО импортирует напрямую, а какой покупает уже на внутреннем рынке как уже растаможенный продукт.

Всего за четыре года полномасштабной войны ОККО перечислила в бюджет около 70 миллиардов гривен налогов и сборов. А кроме того, компания направила еще 3,8 миллиарда гривен благотворительной помощи на поддержку ВСУ, а также на восстановление разрушенной инфраструктуры и другие гуманитарные нужды.

"Налоговая добросовестность сегодня должна быть базовым принципом работы любого украинского бизнеса. Ведь для эффективной обороны страны, бесперебойной работы экономики, инфраструктуры, служб жизнеобеспечения нужно платить налоги, за счет которых, в частности, финансируется обороноспособность страны. И наша компания уже который год подряд является безусловным лидером по размеру платежей в бюджет в топливном ритейле Украины. Кроме того, как социально ответственная компания, мы активно поддерживаем Силы обороны в рамках многолетнего партнерства с фондом "Вернись живым" и других проектов, а также реализуем ряд гуманитарных инициатив", – комментирует Назар Купибида, вице-президент по финансам ОККО.

