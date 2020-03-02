Золото взлетело в цене из-за ситуации с коронавирусом

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне оптимизма вокруг решения проблемы с эпидемией коронавируса.

В частности, фьючерсы на золото выросли на 2,5%, до 1605 долларов за унцию. Об этом сообщает Reuters.

Росту цен способствовал оптимизм инвесторов относительно мер по стабилизации мировой экономики.

В частности, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса.

"ФРС США намекнула, что собирается снизить процентные ставки, и это очень важно для золота", – резюмировал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне оптимизма вокруг решения проблемы с эпидемией коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

Эпидемия коронавируса также привела к падению индексов на фондовых биржах из-за чего состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $140 млрд долларов.

Больше всех потеряли гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

Владелец Zara Амансио Ортега лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

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