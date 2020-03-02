Главная Новости
2 марта • обновлено в 15:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Золото взлетело в цене из-за ситуации с коронавирусом

1.4т
Читать материал на украинском

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне оптимизма вокруг решения проблемы с эпидемией коронавируса.

В частности, фьючерсы на золото выросли на 2,5%, до 1605 долларов за унцию. Об этом сообщает Reuters.

Росту цен способствовал оптимизм инвесторов относительно мер по стабилизации мировой экономики.

Новости
Нефть взлетела в цене после рекордного обвала из-за коронавируса

В частности, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что регулятор готов принять меры для поддержки экономики на фоне рисков из-за эпидемии коронавируса.

"ФРС США намекнула, что собирается снизить процентные ставки, и это очень важно для золота", – резюмировал аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне оптимизма вокруг решения проблемы с эпидемией коронавируса

Котировки золота на рынке ценных металлов резко выросли на фоне оптимизма вокруг решения проблемы с эпидемией коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Эпидемия коронавируса также привела к падению индексов на фондовых биржах из-за чего состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на $140 млрд долларов.

  • Больше всех потеряли гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос – по $4,8 млрд.

  • Владелец Zara Амансио Ортега лишился $4 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг – $3,5 млрд, а сооснователь Google Ларри Пейдж – $2,7 млрд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
золото
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Ну, вот! Золото дорожает! Как жить украинцам?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куни Чан
Куни Чан
А у РФ все годы только наращивался запас))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги