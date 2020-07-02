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Месяц не платят и всем до лампочки, – в "ДНР" пожаловались на отсутствие зарплат

Андрей Довгань
Экономика
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Месяц не платят и всем до лампочки, – в 'ДНР' пожаловались на отсутствие зарплат

Жители Макеевки пожаловались на отсутствие зарплат и освещения (Фото: коллаж Обозревателя).

Жители украинской Макеевки, оккупированной "ДНР", пожаловались на множество проблем, которые не могут решить "власти республики".Среди них – невыплаты зарплаты и отсутствие освещения даже в центре города.

"Множество раз обращались по телефону в отдел оперативного реагирования по вопросам ЖКХ с проблемой отсутствия уличного освещения, однако там только отвечают, что передадут заявку", – написала Катерина Черненко в сообществе "В Макеевке".

Женщина добавила, что в темноте люди не только рискуют получить травмы, но и стать жертвами преступников.

Жители Макеевки пожаловались на отсутствие освещения на улицах

Жители Макеевки пожаловались на отсутствие освещения на улицах vk.com

В комментариях ей ответили, что для жителей "ЛДНР" это далеко не главная проблема. Куда сильнее людей волнуют невыплаты зарплаты.

"О каких правах вы говорите, я вас умоляю. Людям зарплату не платят и всем до лампочки, а вы о лампочках говорите", – написал Андрей Сафронов.

"Нарушает права граждан на безопасные условия проживания" – ха.ха! Люди годами на своих улицах "свет белый" не видят, а тут центральная улица!", – посмеялся Александр Загацкий.

Жители Макеевки пожаловались на невыплаты зарплаты

Жители Макеевки пожаловались на невыплаты зарплаты vk.com

На эту публикацию обратил внимание блогер Денис Казанский. "Хорошо, что теперь народная республика. Сразу Макеевка расцвела", – горько пошутил он в Twitter.

"А у нас вода через день - по пару часов, и ничего – привыкли. Алчевск, "ЛНР", – написал под сообщением Казанского пользователь Владислав Овчинников.

Обсуждение проблем жителей Макеевки в Twitter

Обсуждение проблем жителей Макеевки в Twitter Twitter Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, Луганск, оккупированный российскими войсками и боевиками "ЛНР", превращается в город-призрак наподобие Припяти. В нем рушатся больницы и магазины, из дворов не вывозят мусор, а общественный транспорт превращается в руины.

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