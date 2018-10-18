''Жесткие. Причинят боль'': раскрыты цели новых санкций США против России

Конгресс США рассматривает расширение американских санкций против России. Предлагается ввести ограничение для крупных российских государственных банков. В таком случае они не смогут вести дела с финансовыми организациями за границей.

Как сказано в материале Bloomberg эксперты уже назвали такой вариант "большим ударом" для глобальной энергетической торговой системы, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко, нанести удар по банкам, которые доминируют в российском финансовом секторе и тесно сотрудничают с энергетическими экспортерами страны, будет равноценно "тактике выжженной земли" для дипломатии.

Отмечается, что конгресс может принять законопроект о новых санкциях в ближайшие недели. До среднесрочных выборов в США, которые пройдут 6 ноября, этого ждать не стоит. Законопроект, который рассматривают американские конгрессмены, предусматривает наложение широких ограничений на транзакции некоторых или абсолютно всех государственных банков РФ включительно со "Сбербанком" и "ВТБ".

"Если это произойдет, ни одна финансовая организация за пределами России не будет вести дела с таким банком", – пояснил партнер юридической фирмы Debevoise & Plimpton Алан Карташкин.

При этом Родзянко отмечает, что вряд ли новый американский удар охватит все государственные банки, скорей всего он затронет один менее значительный банк, чтобы тот стал примером для остальных.

Российские государственные банки контролируют 60% финансового сектора страны. Через них проходит большинство сделок, связанных с экспортом российской нефти и газа. Эта тенденция лишь усилилась после того, как в 2014 году против "Роснефть" и "Газпром" были введены более ограниченные санкции.

Издание также напоминает, что в придачу Сенат предлагает также запретить инвесторам покупать ценные бумаги российского правительства. Это тоже станет серьезным ударом для Кремля.

"Преследование российского суверенного долга из той категории шагов, которые достаточно жесткие, чтобы причинить боль, но не настолько жесткие, чтобы ударить прямо в лицо", – пояснил экс-чиновник Госдепартамента по вопросам санкций Дэн Фрид.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая частьсанкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.