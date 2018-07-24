Ждать подорожания? В Украине сократили производство популярного алкоголя

В Украине по итогам января-июля 2018-го на 10,6% сократилось производство водки.

Как сообщает Государственная служба статистики, за указанный период произвели 5,7 млн декалитров.

Как уточняется, производство коньяка и бренди сократилось на 2,7% - до 884 тыс. декалитров.

При этом объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 млн дал.

Как сообщал OBOZREVATEL, минимальные цены на алкоголь в Украине пересчитывали еще в сентябре прошлого года. Действующие цены, уверены в МЭРТ, устарели и их пора повышать.

Согласно данным производителей алкоголя, если в прошлом году рентабельность производства бутылки водки 0,5 л была на уровне 3,75%, то сейчас - всего 0,2%. В прошлом году торговая наценка на бутылку, как заявляют участники алкогольного рынка, составляла 18,36 грн, сейчас - 17,4 грн. В связи с этим общими усилиями чиновники и профильные ассоциации определили новые минимальные цены.

Если сейчас минимальная цена на бутылку водки – 79,55 грн, то после пересмотра она составит уже 89,4 грн. В среднем водка подорожает на 12,4-19,6%, коньяк – на 6,6-9,5%, а вино – на 4,5-13,5%.