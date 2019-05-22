Зеленского предупредили об опасности людей Коломойского

Назначение президентом Украины Владимиром Зеленским на высокие должности в стране людей из окружения олигарха Игоря Коломойского повлечет отток иностранных инвестиций.

Такое мнение выразил президент Европейской бизнес-ассоциации и глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, кадровые решения Зеленского уже получили отклик на рынке.

"К сожалению, инвесторы – по реакциям на еврооблигации и на украинскую гривну – отреагировали на вот эти первые назначения отрицательно. Первая реакция негативная", – отметил Фиала.

Владимир Зеленский

По его мнению, дальнейшие назначения чиновников из окружения Коломойского будут восприняты, как сигнал.

"Чем больше будет среди назначений людей с орбиты Коломойского, тем больше это приведет к росту стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом. Эти деньги будут очень дорогими, может даже случиться отток инвестиций", – подчеркнул Фиала.

Как рассказал инвестор, сложно представить, что глава АП Андрей Богдан, который защищал интересы олигарха, начнет действовать во благо страны.

Томаш Фиала Экономическая правда

Кроме того, Фиала заявил, что то, что на должность представителя президента в Кабмине был назначен Андрей Герус, также "не является суперпозитивным маркером".

При этом, назначения советников Зеленского по экономическим вопросам экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и экс-главы Минфина Александра Данилюк оценили бы положительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан заявил, что прекратил свою адвокатскую деятельность и больше не связан с Коломойским.

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