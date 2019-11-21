"Зеленский знал!" В США обвинили Трампа во лжи об Украине

Для России было очень выгодным решение президента США Дональда Трампа о приостановлении военной помощи Украине.

Такое заявление сделала во время слушаний в нижней палате Конгресса США высокопоставленная чиновница Пентагона Лора Купер, сообщает "Укринформ".

В ответ на вопрос конгрессмена от Демократической партии Андре Карсона, какая страна получила бы наибольшую выгоду от остановки военной помощи Украине, Купер четко ответила: "Россия".

При этом чиновница подтвердила, что распоряжение о заморозке указанных средств исходило непосредственно от Трампа. Президент отдал его 18 июля.

Также Купер утверждает, что украинская сторона знала о заморозке помощи в день телефонного разговора Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским. Хотя Белый дом настоятельно заявляет, что Киев якобы не был в курсе этого.

В частности, как раз 25 июля Купер получила два письма на свою электронную почту. В первом из них посольство Украины в США и комитет Палаты представителей по внешней политике запрашивали о ситуации с военной помощью для Украины. Второе письмо уточняло, что и посольство, и комитет знают о заморозке этих денег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во время этих же слушаний бывший вице-президент США и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента в 2020 году Джозеф Байден выразил предположение, что российский лидер Владимир Путин не хочет его победы.

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