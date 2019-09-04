Зеленский ветировал закон о закупке оборонной продукции

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №1793, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции.

"4 сентября 2019 года возвращено с предложениями президента", – свидетельствует информация на странице закона на сайте парламента.

При этом текст предложений Зеленского с законом на сайте Верховной Рады отсутствует.

Соответствующим документом предусматривалась уголовная ответственность за приобретение продукции, работ и услуг оборонного назначения, которые не соответствуют требованиям регламентов, если такие действия привели к угрозе причинения вреда обороноспособности государства или повлекли тяжкие последствия.

Зеленский ветировал законопроект №1793, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции Верховная Рада

За нарушение должностным лицом законодательства в сфере изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ или услуг оборонного назначения вопреки установленным стандартам планировалось наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или если они привели к срыву выполнения воинским подразделением оперативного задания, гибели людей или иных тяжких последствий предлагалось наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

Зеленский ветировал законопроект №1793, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитета, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.

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