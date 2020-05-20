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20 мая • обновлено в 12:08
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Президент сказал, когда Украина подпишет меморандум с МВФ

3.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в мае Украина подпишет новый меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом украинский лидер заявил во время пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке по случаю годовщины его президентства.

"Сейчас я подпишу банковский закон, являющийся последней предпосылкой к подписанию меморандума с МВФ. Я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя", – сказал украинский лидер.

Он также добавил, что на днях получит на подпись закон о банках.

Пресс-конференция Зеленского

Пресс-конференция Зеленского

Скриншот

"Банковский закон завтра или послезавтра мне предоставят на подпись. Возможно, даже сегодня. И двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы очень сильно боролись. Вы все это видите. Боролись даже в Верховной Раде Украины", – пояснил президент.

Верховная Рада 13 мая в втором чтении и в целом приняла законопроект, который регулирует работу банковской деятельности и от которого, в частности, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Украина в рамках новой программы stand-by может получить от МВФ 5 млрд долларов в течение следующих 18 месяцев.

Эта программа необходима Украине для того, чтобы пройти пиковые выплаты по государственным долгам, которые наступят в мае, июле и сентябре 2020 года, а также профинансировать дефицит государственного бюджета, который Верховная Рада 13 апреля увеличила до рекордных 300 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Международный валютный фонд обьявил, что отказывается от долгосрочной программы EFF для Украины и заменяет ее на 18-месячную программу финансирования stand-by, которая поможет справиться с последствиями пандемии COVID-19 в экономике и здравоохранении.

Украина надеется получить от Международного валютного фонда $1,75 млрд первого транша помощи по новой программе сотрудничества.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
транш МВФ Пресс-конференция Зеленского 2020
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
МВФ
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