Зеленский раскрыл планы по восстановлению Донбасса

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание фонда "мирового уровня" для восстановления инфраструктуры Донбасса.

Такое заявление он сделал 15 февраля во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что фонд будет объединять в себе два "окна". Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров.

По словам президента, основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны.

"Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Призываю наших международных партнеров участвовать и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса", - резюмировал он.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

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