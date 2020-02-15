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15 февраля • обновлено в 21:38
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Зеленский раскрыл планы по восстановлению Донбасса

1.7т
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Президент Владимир Зеленский анонсировал создание фонда "мирового уровня" для восстановления инфраструктуры Донбасса.

Такое заявление он сделал 15 февраля во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что фонд будет объединять в себе два "окна". Первое - для международных партнеров, организаций и фондов. Второе - для украинского фонда, который будет привлекать средства частного сектора и индивидуальных доноров.

По словам президента, основными приоритетами фонда являются большие инфраструктурные проекты, работа с местным бизнесом и его доступное кредитование, забота о наименее защищенных слоях населения, преодоление последствий войны.

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"Впервые такой фонд администрируется совместно Всемирным банком, Офисом президента и правительством Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, в Украине планируется создать Министерство по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

"Призываю наших международных партнеров участвовать и вместе со мной начать фандрайзинг для восстановления и реинтеграции Донбасса", - резюмировал он.

Зеленский раскрыл планы по восстановлению Донбасса

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Это русськамирцы раздолбали, не хотя быть Украиной, а всем миром восстанавливать теперь это надо в составе Украины? Они же так хотели в рассисю! Так может ботоксное пyйлo заберёт себе эти огрызки ордло как мечтал местный охлос?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
украинская сторона как больные на голову еще не коня ни воза а они какие то планы составляют,ни кто вам эти территории не вернет это уже всем понятно
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