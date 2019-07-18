Зеленский раскрыл новую миллионную схему в оборонке

В Украине разоблачили новую коррупционную схему в оборонке — за пять лет спецэкспортеры вывели на счета в офшорах $30 млн.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передает РБК (новость дополнена подробностями).

"Вы слышали нашумевшую историю с коррупцией в концерне "Укроборонпром". На днях мы передали в правоохранительные органы еще одну схему в сфере оборонной промышленности. Как оказалось, на протяжении 5 лет деятельности предыдущей власти спецэкспортеры только по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги", — заявил Зеленский.

Зеленский: из украинской оборонки вывели в офшоры $30 млн

Также Госбюро расследований провело на этой неделе несколько обысков на бронетанковых заводах.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что обыски связаны с возможной незаконностью закупок моторов на танки. Вероятно, речь идет о миллионах долларов.

"Кроме этого, есть информация о хищении и злоупотреблении при отчуждении и закупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. Также к этой схеме причастны нардепы", - добавил Труба.

Также директор ГБР заявил о разоблаченных схемы с использованием облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сумма убытков от незаконных схем составляет десятки миллионов долларов.

"Сейчас у нас есть информация о хищении и злоупотребления при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов, и этой схеме также причастны народные депутаты Украины", - рассказал Труба, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас уголовное производство находится на начальной стадии.

"Обещаю, что в ближайшее время общество, специалисты услышат о наших результатах в этих процессах", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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