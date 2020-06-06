В том, чтобы предотвратить такое развитие событий, заинтересованы президент и премьер

Угроза дефолта в Украине на сегодняшний день невелика.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV высказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. "Мне кажется, и у президента, и у премьера уже есть понимание, что дефолт очень опасен для власти на этом этапе. Они не допустят", – заявил он.

По оценкам Данилюка, в настоящее время определенные силы подталкивают страну к дефолту, чтобы воспользоваться хаосом, который может установиться в Украине.

Вместе с тем он назвал объективные причины, по которым власть постарается во что бы то ни стало не допустить такого развития событий. Прежде всего, это связано с новыми международными кредитами.

"Дефолт – это банкротство, а банкротам денег не дают. Сейчас экономика падает. Единственный источник финансирования – это заимствования. Это то, чего хотелось бы избежать, но в этой ситуации других вариантов просто нет. Президент это очень хорошо понимает, потому что альтернативы нет", – убежден Данилюк.

Зеленский предотвратит дефолт Украины – Данилюк

Полную версию интервью Александра Данилюка скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 12 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина преодолела опасность дефолта, несмотря на сильнейший экономический кризис во всем мире в результате борьбы с коронавирусом.

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