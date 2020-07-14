Зеленский пообещал МВФ "независимого технократа" на посту главы НБУ
Президент провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ
Он заверил, что пост главы НБУ займет независимый человек, а регулятор продолжит реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики
Зеленский пообещал, что внесет кандидатуру на рассмотрение парламента до конца недели
Зеленский пообещал МВФ независимого главу НБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пост главы Национального банка займет "независимый технократ".
Об этом шла речь во время его телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщается на сайте Офиса президента. Глава государства заверил, что до конца недели он предложит парламенту кандидату на эту должность.
"Это будет независимый технократ, который продолжит независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", – подчеркнул Зеленский.
В частности, он отметил, что регулятор вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту, а также восстановлению банковского кредитования в Украине.
"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – сказал Зеленский.
Также президент заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для страны.
Напомним, что во фракции "Слуга народа" планируют назначить нового председателя Нацбанка во второй половине этой недели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятора осуществлялось "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада 3 июля отправила его в отставку.
Временно обязанности главы НБУ будет выполняет Екатерина Рожкова.