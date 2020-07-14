Зеленский пообещал МВФ "независимого технократа" на посту главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пост главы Национального банка займет "независимый технократ".

Об этом шла речь во время его телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщается на сайте Офиса президента. Глава государства заверил, что до конца недели он предложит парламенту кандидату на эту должность.

"Это будет независимый технократ, который продолжит независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", – подчеркнул Зеленский.

В частности, он отметил, что регулятор вместе с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и способствовать экономическому росту, а также восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – сказал Зеленский.

Также президент заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для страны.

Напомним, что во фракции "Слуга народа" планируют назначить нового председателя Нацбанка во второй половине этой недели.

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