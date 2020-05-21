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21 мая • обновлено в 18:35
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Зеленский подписал закон о ПриватБанке

2.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать бывшим владельцам ПриватБанк.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

Условия для получения денег от МВФ выполнены: Зеленский подписал закон о ПриватБанке

"Выполнены все условия для получения Украиной денег МВФ", – отметил он.

Официального подтверждения пока нет. Как отмечает ZN.UA, о подписании документа должны объявить в ближайшие дни.

Напомним, что принятие закона №2571-д, который регулирует работу банковской деятельности, было одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом и получения Украиной кредита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая документ был направлен на подпись Зеленскому. Верховная Рада приняла закон 13 мая во втором чтении и в целом.

"

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Офис президента МВФ
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