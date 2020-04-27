Главная Новости
27 апреля • обновлено в 15:03
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Зеленский будет брать под контроль коррупционные дела: Уманский раскрыл суть новшества ОПУ

2.5т
Читать материал на украинском

Офис президента Украины Владимира Зеленского взял на себя обязанность сопровождать и координировать все дела, которые связаны с фактами коррупции.

Об этом заявил экс-министр финансов, советник главы Офиса президента Ермака Игорь Уманский в интервью "Стране". Он уточнил, что сейчас в Украине такие дела очень часто "сливают" в судах.

"Действительно, есть системная проблема, когда через секретарей судов, если возникают подачи судебных исков, выскакивает "красный флажок", информируются нужные люди, и дело закрывается. Одним из итогов вчерашней встречи стало то, что Офис президента взял на себя обязанность сопровождать и координировать все эти процессы в судах, чтобы они не терялись по дороге", – пояснил чиновник.

Уманский также сказал, как будет работать такой контроль. Он отметил, что звонить судье и давать команду никто не будет.

"Позвонить судье и дать команду они не смогут. Но когда включается механизм контроля со стороны правоохранительных органов под пристальным вниманием ОПУ, СМИ и общественности, суд ведет себя совершенно иначе. Есть другая проблема: с нашим УПК и как процессуально доказать многие из этих схем исходя из его требований. И в этом, надеюсь, нам поможет временная следственная комиссия Рады", – отметил советник главы ОПУ.

Он уточнил, что потребуется внести ряд поправок в уголовное и административное законодательство, что позволит правоохранителям адекватно доводить подобные кейсы до логического завершения.

"Об этой проблеме вчера говорили все. То есть всем все понятно – юридические компании, лица, бенефициары, организаторы, пособники, суммы, а доказать вину в суде практически нереально – из-за неровностей законодательства. Самое главное – приостановить эти схемы прямо сейчас. По моей информации, только по марту мы не дополучили в госбюджет 4,1 млрд грн из-за по-прежнему рабочей схемы по "скруткам" НДС", – пояснил Уманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль публично поспорили из-за схем со "скруткой" НДС. Глава правительства сказал: заявления Уманского о том, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" НДС – популизм. В ответ экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персоны
Игорь Уманский Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
бюджет налоги
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
18
Смешно
1
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
советник предполагаемого коррупционера будет "сопровождать и координировать все дела, которые связаны с фактами коррупции". Отлично! Щуку в реку!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги