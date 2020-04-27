Офис президента Украины Владимира Зеленского взял на себя обязанность сопровождать и координировать все дела, которые связаны с фактами коррупции.

Об этом заявил экс-министр финансов, советник главы Офиса президента Ермака Игорь Уманский в интервью "Стране". Он уточнил, что сейчас в Украине такие дела очень часто "сливают" в судах.

"Действительно, есть системная проблема, когда через секретарей судов, если возникают подачи судебных исков, выскакивает "красный флажок", информируются нужные люди, и дело закрывается. Одним из итогов вчерашней встречи стало то, что Офис президента взял на себя обязанность сопровождать и координировать все эти процессы в судах, чтобы они не терялись по дороге", – пояснил чиновник.

Уманский также сказал, как будет работать такой контроль. Он отметил, что звонить судье и давать команду никто не будет.

"Позвонить судье и дать команду они не смогут. Но когда включается механизм контроля со стороны правоохранительных органов под пристальным вниманием ОПУ, СМИ и общественности, суд ведет себя совершенно иначе. Есть другая проблема: с нашим УПК и как процессуально доказать многие из этих схем исходя из его требований. И в этом, надеюсь, нам поможет временная следственная комиссия Рады", – отметил советник главы ОПУ.

Он уточнил, что потребуется внести ряд поправок в уголовное и административное законодательство, что позволит правоохранителям адекватно доводить подобные кейсы до логического завершения.

"Об этой проблеме вчера говорили все. То есть всем все понятно – юридические компании, лица, бенефициары, организаторы, пособники, суммы, а доказать вину в суде практически нереально – из-за неровностей законодательства. Самое главное – приостановить эти схемы прямо сейчас. По моей информации, только по марту мы не дополучили в госбюджет 4,1 млрд грн из-за по-прежнему рабочей схемы по "скруткам" НДС", – пояснил Уманский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль публично поспорили из-за схем со "скруткой" НДС. Глава правительства сказал: заявления Уманского о том, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" НДС – популизм. В ответ экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

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