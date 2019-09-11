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11 сентября • обновлено в 22:12
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"Зато праздники каждую неделю": в "ЛНР" начались массовые увольнения и тотальные задержки зарплат

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На предприятиях и заводах "Луганской народной республике" начались массовые увольнения, людям по несколько месяцев не выплачивают зарплату.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, денег в бюджете "республики" нет из-за тотального воровства ее главарей, которое отмывает большие суммы на проведении еженедельных массовых фестивалей и концертов.

Праздники в "ЛНР"

Праздники в "ЛНР"

"Этим летом каких только праздников не было в Луганске. Все на полную, все с размахом, разве что медведей не привозили. На все эти гулянья списывают огромную сумму денег, украдено столько, сколько получалось унести. А потом начались массовые увольнения на заводах. На предприятии "Луганские электрические сети" мало того, что уже четыре месяца, как не платят зарплату, так еще

уволили половину людей. Из 849 должностей за штатом занятыми остались только 492. За последние два месяца уволили еще 146 людей. Для обслуживания электросетей "государства" не хватает персонала. Вот и сидят жители "ЛНР", в случае чего, без света и ремонта по несколько суток. Зато праздники каждую неделю", – уточнил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО сменили курс пропаганды. По словам блогера Олени Степовой, теперь вместо "экономической" изюминки "Донбасс-кормилец", визитной карточки ОРДЛО, стала культура.

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Тема
долг по зарплате
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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70rus xxx
70rus xxx
Мораль сей басни-пытаясь обоссрать других,сперва глянь в собственные штанишки.
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Ltava Vlad
Ltava Vlad
70rus xxx, ты свои ,обосранец , портки по несколько раз на день проверяешь и правильно делаешь .
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70rus xxx
70rus xxx
Зато на Украине шахтеры ежемесячно переводят зарплату малоимущим неграм.Причина банальна-переизбыток грошей.
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