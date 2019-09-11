"Зато праздники каждую неделю": в "ЛНР" начались массовые увольнения и тотальные задержки зарплат

На предприятиях и заводах "Луганской народной республике" начались массовые увольнения, людям по несколько месяцев не выплачивают зарплату.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов. По его словам, денег в бюджете "республики" нет из-за тотального воровства ее главарей, которое отмывает большие суммы на проведении еженедельных массовых фестивалей и концертов.

Праздники в "ЛНР"

"Этим летом каких только праздников не было в Луганске. Все на полную, все с размахом, разве что медведей не привозили. На все эти гулянья списывают огромную сумму денег, украдено столько, сколько получалось унести. А потом начались массовые увольнения на заводах. На предприятии "Луганские электрические сети" мало того, что уже четыре месяца, как не платят зарплату, так еще

уволили половину людей. Из 849 должностей за штатом занятыми остались только 492. За последние два месяца уволили еще 146 людей. Для обслуживания электросетей "государства" не хватает персонала. Вот и сидят жители "ЛНР", в случае чего, без света и ремонта по несколько суток. Зато праздники каждую неделю", – уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО сменили курс пропаганды. По словам блогера Олени Степовой, теперь вместо "экономической" изюминки "Донбасс-кормилец", визитной карточки ОРДЛО, стала культура.

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