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''Воды им хватит'': в Украине жестко отрезвили оккупантов Крыма

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Оккупационные "власти" Крыма на сегодняшний день имеют возможность обеспечить питьевой водой жителей полуострова без помощи Украины. Однако реализация этих планов требует от них огромных финансовых затрат.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший вице-премьер Автономной Республики Крым, правозащитник Андрей Сенченко, комментируя панические заявления оккупантов о нехватке воды в Крыму в 2019 году.

По оценкам Сенченко, решение Украины перекрыть поставки воды в Крым было правильным шагом, который нанес стране-агрессору наибольший урон.

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На вопрос, пострадали ли украинцы на полуострове от перекрытия Северо-Крымского канала, правозащитник ответил:

"Это технология, которой Кремль пытается инфицировать мозги украинских граждан, давить – "как же, там граждане Украины". Для бытовых потребностей там достаточно воды".

"Ситуация такая – поверхностные стоки воды, то, что Крым получает природным путем в качестве осадков, составляет 1 кубический километр в год. Это миллиард кубических метров. Еще примерно полмиллиарда кубометров есть возможность получать из подземных горизонтов, но если это делать разумно. Пять лет они неразумно использовали подземные горизонты. Поэтому сейчас эта цифра значительно меньше", – рассказал он.

Сенченко объяснил, сколько воды требуется жителям аннексированных территорий в быту.

"Есть так называемая физиологическая норма потребности в этой климатической зоне. Для бытовых нужд – приготовление пищи, душ, туалет – на человека в год нужно примерно 47 кубометров воды, то есть железнодорожная цистерна. Если это умножить на 2 млн людей, то будет понятно, что потенциально в Крыму в 15 раз больше воды, чем нужно для населения", – рассказал экс-вице-премьер Крыма.

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"Но для того, чтобы эту воду получить, собрать, очистить, подать людям, нужно инвестировать бешеные средства. Есть Женевская конвенция 1949 года, которая четко регулирует ответственность оккупирующего государства. Все задачи относительно обеспечения населения оккупированных территорий ложатся на плечи оккупантов", – заключил он.

Северо-Крымский канал пересох

Северо-Крымский канал пересох

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов заявил, что накопленная в крымских водохранилищах вода естественного стока к июлю 2019 года может закончиться. По мнению Илларионова, Кремль может решиться на оккупацию южных районов Херсонской области, чтобы обеспечить подачу в Крым воды из Днепра.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия Крыма
Персона
Андрей Сенченко
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Я помню вислоухих экспертов ,которые в 2014-м рассказывали о том что крымчане умрут от жажды
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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