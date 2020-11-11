В разгар COVID-19 тянут миллионы из бюджета: как живут судьи, сыновья прокуроров и топ-менеджеры Украины

Кабинет министров несколько недель назад принял решение снять ограничения на зарплаты топ-менеджеров и членов набсоветов. Уже за этот месяц руководители государственных предприятий получат на счета сотни тысяч, а то и миллионы гривен.

Невзирая на результаты работы предприятий, зарплаты руководители получают в полном объеме. А там, где создали набсоветы и подписали контракты, уволить нанятого "топа" практически невозможно.

Причем платят не только "лучшим из лучших", но и назначенным на руководящие должности молодым сыновьям прокуроров. И это в разгар пандемии, когда мелкие предприниматели выходят на митинги и жалуются: бизнес может разориться в любой момент, а уровень безработицы подходит к 10%.

Подробнее о том, кто больше всего зарабатывает из бюджета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Высокие зарплаты для менеджеров государственных предприятий якобы должны были позволить привлечь лучших менеджеров. Мол, на тысячу долларов профессиональный руководитель такого уровня, еще и с необходимым опытом, работать не пойдет. Поэтому нужно предлагать "рыночные" оклады.

В результата главы "Нафтогаза", "Укрпочты", "Укрзалізниці" cтали официальными миллионерами. На время карантина зарплату им урезали, но в октябре Кабмин эту норму отменил. К примеру, согласно финансовому плану "Укрпочты", руководитель предприятия Игорь Смелянский должен за 2020-й получить 22,4 млн грн. А это около 1,8 млн в месяц.

Но абсолютный лидер рейтинга – глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он, благодаря премиям, в хороший год может получить до 300 млн грн! Правда, после череды скандалов Кабмин все-таки урезал ему оклад.

О зарплатах топ-менеджеров крупнейших предприятий уже хорошо известно большинству украинцев. Но у государства имеются еще сотни разных предприятий, где также из-за стремления найти "профессионального менеджера" устанавливают огромные оклады.

По данным Youcontrol, худший результат среди назначенных при Владимире Зеленском менеджеров показал глава "Аграрного фонда" Богдан Банчук. Предприятие потеряло 3,1 млрд грн, при этом зарплата на этой должности – 180 тыс. грн. Банчук также известен как один из самых молодых государственных топ-менеджеров – ему 33 года.

Судя по декларации, в деньгах молодой человек не нуждается. Уже в 22 года он приобрел квартиру в Киеве площадью 141 квадратный метр! Возможно, секрет успехов в столь юном возрасте – папа-прокурор. Николай Банчук работал заместителем Генпрокурора, а сейчас – советник главы СБУ Ивана Баканова.

Огромные зарплаты на госпредприятиях могут получать не только хорошо известные менеджеры, но и сыновья прокуроров и те, для кого работа на госпредприятии стала самым большим источником дохода. К слову, "Аграрный фонд" в результате запуска рынка земли получит не только больше полномочий, но и ресурс для кредитования фермеров. В руках у 33-летнего менеджера окажется многомиллиардный капитал.

Машины и компьютеры для министра. Деньги нужно тратить не только на сами зарплаты, но и на содержание всего аппарата. К примеру, в Украине недавно создали министерство по вопросам стратегических сфер промышленности. Теперь же, сразу после создания нового ведомства, на Prozorro разместили тендер: ищут три машину, одну – для "члена Кабмина" (так и написали в объявлении) и еще две – для топ-руководства ведомства.

Транспортные средства обойдутся бюджету в три миллиона гривен. Кроме того, придется нанимать водителей, выделять средства на обслуживание авто. Еще 2,4 млн грн потратят на покупку компьютеров: сотрудникам нового министерства нужно же на чем-то работать.

Судьи. Помимо топ-менеджеров, хорошими зарплатами из бюджета могут похвастаться и судьи. Причем для них нет ограничений и по максимальной пенсии. Если обычный украинец может получить не больше 10 прожиточных минимумов (около 17 тыс. грн), то "служители Фемиды" на заслуженном отдыхе могут рассчитывать на 40, а то и 50 тыс. грн.

Средняя зарплата главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого в 2019-м составила 371 тыс. грн. При этом члены КСУ в среднем зарабатывали около 335 тыс. грн в месяц. Об этом свидетельствуют данные из реестра деклараций НАПК, который своим решением Конституционный суд признал незаконным. Учитывая, что средняя зарплата по стране в прошлом году составляла около 10,5 тыс. грн, глава КСУ зарабатывает в 35 раз больше, чем простой украинец.

Как пояснили в пресс-службе КСУ, в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено финансирование Конституционного суда Украины в размере 314,5 млн гривен. "За 10 месяцев 2020 года на выплату зарплаты одного судьи Конституционного суда Украины потрачено около 2,5 миллиона гривен. Средний размер вознаграждения судьи Конституционного суда Украины - 254 тысячи гривен", – сообщили в пресс-службе.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил OBOZREVATEL, что считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей и рядовых работников. При этом политик уверен: что размер оклада должен четко зависеть от результатов работы.

А говоря о зарплатах топ-менеджеров "Укрзалізниці", Криклий отметил: "Она уже пересмотрена на период карантина. В дальнейшем, я считаю, она может быть понижена, но в привязке к результатам. У каждого должна быть привязка к его личному KPI (Key Performance Indicators – ключевой показатель эффективности. – Ред.), за который он может получать деньги".

Финансист Алексей Кущ также уверен: систему оплату труда нужно менять. Эксперт привел в пример зарплаты чиновников в США. По его словам, там "есть очень четкая матрица – таблица 15 на 15 квадратов". Мол, заработки госслужащих должны формироваться по четкой матрице, высокую зарплату чиновник должен заслужить реальными результатами своего труда.

"Каждый чиновник может пройти на своей должности 15 уровней – зависимо от роста своей квалификации, лояльности, личных достижений. Кроме того, он еще может подниматься по карьерной лестнице, и этих ступенек в карьерной лестнице тоже может быть примерно 15", – рассказал Кущ.

Минимальная зарплата в Украине – всего 5 тысяч гривен. Это самая низкая в Европе отметка. Уровень бедности по итогам 2020 года может увеличиться с 38,5 до 45%. А средняя зарплата едва достигает 12 тыс. гривен.