"Зарплаты учителям в $4000 – мем": у Зеленского озвучили реальную сумму

В команде президента Украины Владимира Зеленского признали, что предыдущие заявления об учительской зарплате в $4000 пока не выполнимы – а вот $500 "неплохо для начала".

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам образования из президентской команды, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" (№11 в списке) Сергей Бабак.

"У нас 440 тысяч учителей. Можно им сделать зарплаты по $4000 – это уже такой известный мем. Сколько это будет стоить – давно уже посчитали. Мы себе этого позволить не можем. Но нужно ли к этому идти? Нужно. В законе об образовании прописаны три минимальные заработные платы. На данный момент это 13-14 тыс. грн (чуть больше $500. – Ред.). Для начала будет неплохо", – отметил Бабак.

По его мнению, педагог – одна из самых важных профессий.

"А когда у нас сейчас молодой учитель, который приходит в школу, получает 5100… Это ненормально", – возмутился кандидат в нардепы.

" Учитель должен получать максимально возможную зарплату. То, что она должна быть выше средней – это вообще не обсуждается", – констатировал он.

У Зеленского считают, что зарплата учителей должна быть "максимально возможной" mynextmove.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Так, постановлением предусмотрены следующие минимальные оклады:

в 2020-м - 2,5 прожиточных минимума;

в 2021-м - 3 прожиточных минимума;

в 2022-м - 3,5 прожиточных минимума;

в 2023-м - 4 прожиточных минимума.

Прожиточный минимум по состоянию на июль 2019 года составляет 1936 грн.

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