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Зарплата 24 млн и миллионы сбережений: как живет глава ЦИК Слипачук

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук задекларировала 23,9 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствует ее электронная декларация за 2018, передают "Українські Новини". За три месяца работы в ЦИКе в 2018 Слипачук заработала 236 тыс. гривен, то есть в среднем по 78,7 тыс. гривен ежемесячно. В то время как накануне президентских выборов зарплаты в ЦИКе достигли 200 тыс. гривен.

Остальной ее доход составили 18 млн гривен от предыдущего места работы - адвокатской фирмы "Саенко Харенко" (зарплата, дивиденды, выплаты после выхода из состава участников), 5,4 млн гривен гонорара от Венского международного арбитражного центра Федеральной палаты экономики Австрии за работу арбитра в арбитражном производстве, 107 тыс. гривен гонорара от Торгово-промышленной палаты Украины, 186 тыс. гривен процентов от Укрэксимбанка и 11 тыс. гривен страховых выплат.

Татьяна Слипачук

Татьяна Слипачук

LIGA.net

За год Слипачук накопила более 20 млн в гривневом эквиваленте и ее суммарные сбережения составляют около 1,3 млн в долларовом эквиваленте.

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Так, за 2018 она задекларировала наличие 240 тыс. долларов, 4,8 млн гривен, 5,2 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов наличных средств и 11,9 млн гривен, 264 тыс. долларов, 185 тыс. евро и 200 рублей на банковских счетах (Укрэксимбанк и Райффайзен Банк Аваль).

В октябре 2018, когда Слипачук стала членом ЦИКа, она приобрела за 1 млн гривен автомобиль Audi A8 2010 года выпуска.

Audi A8 2010 года

Audi A8 2010 года

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Также она владеет автомобилем BMW 640D 2016 года выпуска (стоимостью 1,6 млн гривен) и имеет право пользования автомобилем Ирины Слипачук Mercedes-Benz G 500 2012 года выпуска.

Из недвижимого имущества у Слипачук в собственности есть квартира на 79 кв. м, земельный участок на 1 тыс. кв. м и дом на 285 кв. м в Киеве. Ценного имущества, стоимостью более 100 прожиточных минимумов, у председателя Центризбиркома нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, 30 января исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

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Место
Украина
Теги
ЦИКдекларация
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
ЦИК - секта свидетелей выборов без выбора.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Реклама ЦИК: «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы? Кто хочет стать президентом Украины?»
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