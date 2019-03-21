Зарплата 24 млн и миллионы сбережений: как живет глава ЦИК Слипачук

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук задекларировала 23,9 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствует ее электронная декларация за 2018, передают "Українські Новини". За три месяца работы в ЦИКе в 2018 Слипачук заработала 236 тыс. гривен, то есть в среднем по 78,7 тыс. гривен ежемесячно. В то время как накануне президентских выборов зарплаты в ЦИКе достигли 200 тыс. гривен.

Остальной ее доход составили 18 млн гривен от предыдущего места работы - адвокатской фирмы "Саенко Харенко" (зарплата, дивиденды, выплаты после выхода из состава участников), 5,4 млн гривен гонорара от Венского международного арбитражного центра Федеральной палаты экономики Австрии за работу арбитра в арбитражном производстве, 107 тыс. гривен гонорара от Торгово-промышленной палаты Украины, 186 тыс. гривен процентов от Укрэксимбанка и 11 тыс. гривен страховых выплат.

Татьяна Слипачук LIGA.net

За год Слипачук накопила более 20 млн в гривневом эквиваленте и ее суммарные сбережения составляют около 1,3 млн в долларовом эквиваленте.

Так, за 2018 она задекларировала наличие 240 тыс. долларов, 4,8 млн гривен, 5,2 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов наличных средств и 11,9 млн гривен, 264 тыс. долларов, 185 тыс. евро и 200 рублей на банковских счетах (Укрэксимбанк и Райффайзен Банк Аваль).

В октябре 2018, когда Слипачук стала членом ЦИКа, она приобрела за 1 млн гривен автомобиль Audi A8 2010 года выпуска.

Audi A8 2010 года GTA 5 MODS.COM

Также она владеет автомобилем BMW 640D 2016 года выпуска (стоимостью 1,6 млн гривен) и имеет право пользования автомобилем Ирины Слипачук Mercedes-Benz G 500 2012 года выпуска.

Из недвижимого имущества у Слипачук в собственности есть квартира на 79 кв. м, земельный участок на 1 тыс. кв. м и дом на 285 кв. м в Киеве. Ценного имущества, стоимостью более 100 прожиточных минимумов, у председателя Центризбиркома нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, 30 января исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.

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