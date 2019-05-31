"Заробитчан из Украины не хватит": в ЕС забили тревогу из-за резкого сокращения рабочей силы

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек, сообщает УНИАН в публикации "Заробитчан из Украины не хватит на всю Восточную Европу".

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

Эксперты считают, что к 2040 году трудоспособное население ЕС уменьшится на 6,8%.

Экономист Capital Economics Лиам Карсон выразил сомнение в увеличении трудоспособного населения в странах Европы за счет иммиграции.

Он признал, что около 2 миллионов граждан Украины за последние годы переехали работать в Польшу. Однако, по его мнению, приток заробитчан – это только одноразовое явление.

"Количество доступных украинцев на самом деле ограничено. К тому же, некоторые из них до сих пор ездят на заработки в Россию", – резюмировал Карсон .

Приток украинцев в Европу – только одноразовое явление

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!