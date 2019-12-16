Полный запрет для иностранцев: вскрылись изменения в законопроекте о рынке земли

Советник премьер-министра Алексей Мушак сообщил, что в Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о запуске земельной реформы в Украине.

Документ предусматривает, что иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Об этом Мушак сообщил на Facebook.

По его словам, под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров.

Одновременно с этим предлагается существенно уменьшить концентрацию земли в одних руках с 200 тыс. га до 5-50 тыс. га (последняя цифра имеет больше шансов на поддержку).

Советник премьер-министра отметил, что перепродажу земли в первые годы после открытия рынка ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.

"Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемое снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд грн на 4 квартал 2020 года хватит... Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки", – сообщил Мушак.

"Учитывая ночное нападение на депутата СН на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", – резюмировал он.

Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате

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