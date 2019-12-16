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16 декабря • обновлено в 12:28
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Полный запрет для иностранцев: вскрылись изменения в законопроекте о рынке земли

1.4т
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Советник премьер-министра Алексей Мушак сообщил, что в Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о запуске земельной реформы в Украине.

Документ предусматривает, что иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Об этом Мушак сообщил на Facebook.

По его словам, под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров.

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Одновременно с этим предлагается существенно уменьшить концентрацию земли в одних руках с 200 тыс. га до 5-50 тыс. га (последняя цифра имеет больше шансов на поддержку).

Советник премьер-министра отметил, что перепродажу земли в первые годы после открытия рынка ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.

"Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемое снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд грн на 4 квартал 2020 года хватит... Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки", – сообщил Мушак.

"Учитывая ночное нападение на депутата СН на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", – резюмировал он.

Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате

Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Алексей Мушак
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
МВФ это не понравится)
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фил филька
фил филька
а что помешает украинской фирме сначала купить землю, а потом эта фирма продаст свои акции иностранцам? тут как быть?))
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