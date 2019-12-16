Полный запрет для иностранцев: вскрылись изменения в законопроекте о рынке земли

Советник премьер-министра Алексей Мушак сообщил, что в Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о запуске земельной реформы в Украине.
Документ предусматривает, что иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате. Об этом Мушак сообщил на Facebook.
По его словам, под это ограничение попадают все крупнейшие агрохолдинги. Они также не смогут купить землю, поскольку, несмотря на бенефициаров-украинцев, имеют иностранных акционеров.
Одновременно с этим предлагается существенно уменьшить концентрацию земли в одних руках с 200 тыс. га до 5-50 тыс. га (последняя цифра имеет больше шансов на поддержку).
Советник премьер-министра отметил, что перепродажу земли в первые годы после открытия рынка ограничат дополнительными налогами. Это должно исключить спекулятивные операции.
"Поддержку аграриев направят в основном на удешевление кредитной ставки до 5%. Учитывая прогнозируемое снижение учетной ставки до 10%, это означает, что 4 млрд грн на 4 квартал 2020 года хватит... Будет даже другая проблема. Фермеры не смогут выбрать полный объем этой поддержки", – сообщил Мушак.
"Учитывая ночное нападение на депутата СН на Сумщине, реформа должна голосоваться на этой неделе. В противном случае к январю такие случаи станут нормой. И депутатов просто физически запугают. Это делает невозможным принятие не только земельной, а и любой реформы, которая меняет существующее положение вещей", – резюмировал он.
Иностранцев не допустят к будущему рынку ни в одном формате
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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