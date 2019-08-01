"Запрос на месть": Порошенко объяснил, почему не наказал Медведчука за полеты в Россию

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не арестовал лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука за газовые переговоры с "Газпромом" в России, поскольку такими делами занимается суд.

"Хорошая идея, фантастическая. Только президент не арестовывает", – прокомментировал Порошенко вопрос журналиста о наказании для Бойко и Медведчука в интервью "Украинской правде".

Он также отметил, что был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать.

"У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства. Я был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать. Потому что для этого есть другие органы. Если вы считаете, что функция президента – арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть", – добавил Порошенко.

"Конечно, мы могли бы делать многие вещи, но это точно не ответственность президента. Это ответственность следственных органов, прокуратуры, НАБУ и других. Я никогда не позвонил, никому не сказал за всю свою каденцию, я даже не представляю себе это "возьми и арестуй". И горжусь этим", – резюмировал пятый президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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