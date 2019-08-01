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"Запрос на месть": Порошенко объяснил, почему не наказал Медведчука за полеты в Россию

3.4т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что не арестовал лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука за газовые переговоры с "Газпромом" в России, поскольку такими делами занимается суд.

"Хорошая идея, фантастическая. Только президент не арестовывает", – прокомментировал Порошенко вопрос журналиста о наказании для Бойко и Медведчука в интервью "Украинской правде".

Он также отметил, что был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать.

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"У нас арестовывает не СБУ, а суд. И это особенности демократического государства. Я был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать. Потому что для этого есть другие органы. Если вы считаете, что функция президента – арестовывать, и это оправдывается или объясняется запросом общества, то это не запрос на справедливость. Это запрос на месть", – добавил Порошенко.

"Конечно, мы могли бы делать многие вещи, но это точно не ответственность президента. Это ответственность следственных органов, прокуратуры, НАБУ и других. Я никогда не позвонил, никому не сказал за всю свою каденцию, я даже не представляю себе это "возьми и арестуй". И горжусь этим", – резюмировал пятый президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать

Порошенко подчеркнул, что был избран президентом Украины не для того, чтобы арестовывать

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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Персоны
Петр Порошенко Виктор Медведчук Юрий Бойко
Место
Украина
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
ОБОЗ, 5 президент уже не звучит и не колышет. Фееричнее будет: Первый Томосный Президент Украины.
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Валевич Борис
Валевич Борис
У нас Петя белый и пушистый а вокруг него одни враги, которые подставляют его
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Nosov Gerasim
Nosov Gerasim
Более того, Президента выбирают не только чтобы он не арестовывал, а и чтобы он и не грабил собственный народ. Мародёр несчастный!
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