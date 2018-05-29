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Запрет WebMoney: стало известно, что будет с деньгами украинцев

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Международная система WebMoney Transfer обязалась сохранить деньги своих украинских пользователей в "замороженном" состоянии.

В частности, не позднее 24 мая 2021 года компания должна будет конвертировать титульные знаки WMU с кошельков украинцев на титульные знаки WMZ по курсу гривни к доллару, который будет установлен НБУ на эту дату, сообщает InternetUA.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривни, система продолжит в прежнем режиме.

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"Международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривни. Обмен на украинскую гривню будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока, – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая электронную платежную систему WebMoney внесли в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Место
Украина
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