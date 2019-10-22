Заплатят больше: в Украине ввели жесткое правило для субсидиантов

Кабинет министров Украины увеличил размер обязательного платежа для получателей субсидий с 15% до 20% от совокупного дохода домохозяйства.
Об этом свидетельствует поставление Кабмина №878 от 20 октября 2019 года. Таким образом украинцам придется отдавать больше денег на оплату коммунальных услуг. Изменения вступят в силу с мая 2020 года.
Сейчас размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии составляет 15% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Своим постановлением №878 Кабмин увеличил размер обязательного платежа для получателей субсидий до 20% от среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
Таким образом, если сумма коммунальных услуг составляет, к примеру, два месяца подряд ровно 2000 гривен, то до изменения субсидиант платил 300 гривен (15% от стоимости), а по новым правилам придется выложить из кармана 400 гривен (20% от стоимости).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы могут получать помощь наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".
В Украине с 1 октября 2019-го всем субсидиантам должны пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Правда, помощь от государства смогут получить далеко не все.
Субсидии могут забрать за долг в 340 грн. А тем, кто не получил помощь, предлагают три возможных варианта.
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