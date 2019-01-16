"Заоблачные" зарплаты в "Нафтогазе": Кабмин предпринял радикальный шаг

Кабинет министров Украины обратится в наблюдательный совет "Нафтогаза Украины", чтобы компания заключила контракты с главой правления и остальной частью менеджмента на новых условиях.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства в среду, 16 января, обращение планируется направить до конца дня, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратимся сегодня к независимому наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" для того, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом на новых условиях, которые будут предусматривать нормальные рыночные заработные платы и награды за конкретные успехи в работе компании", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что условия зарплат действующего в течение пяти лет контракта с правлением "Нафтогаза" являются неприемлемыми и нуждаются в пересмотре в соответствии с рыночным уровнем.

"У правительства Украины появилась юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением, подписав новый контракт, в котором будет предусмотрена рыночная заработная плата, а не заоблачная, а награды – полностью зависимы от успехов. Если выполнен план по увеличению добычи украинского газа, тогда и зарплата, и бонусы могут быть несколько выше", – сказал Гройсман.

Премьер также напомнил, что контракт с главой НАК Андреем Коболевым истекает 22 марта 2019 года.

Андрей Коболев и Владимир Гройсман "112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате сотрудникам компании 46,3 млн долларов премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским газовым монополистом "Газпромом" по транзитному контракту.

Отмечалось, что первую часть премии в размере 541 млн гривен менеджеры получат в ближайшее время. Это 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальное будут выплачивать три года при условии, если российская компания выполнит требование суда.

Гройсман призвал пересмотреть решение о сумме премий, назвав это "перегибом", однако позже в наблюдательном совете "Нафтогаза" заявили, что не намерены пересматривать данное решение.

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