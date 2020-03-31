Законопроект о рынке земли заблокирован: в Раду внесли постановления об отмене

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о запуске рынка земли.

Как сообщается на сайте ВР, речь идет о законопроекте № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Инициатором постановления является внефракционный народный депутат Антон Поляков, исключенный из состава фракции "Слуга народа" в декабре 2019 года.

Постановление Полякова Скриншот

Также аналогичное постановление зарегистрировала и внефракционный нардеп Оксана Савчук ( "Свобода").

Постановление Савчук Скриншот

Отметим, что в случае регистрации проекта постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии какого законопроекту его подписания спикером ВР Дмитрием Разумковым становится невозможным до рассмотрения парламентом зарегистрированного постановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады 31 марта поддержало в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

В Украине откроют рынок земли с 1 июля, 2021 года, что позволит украинцам купить до 100 га земли, при этом покупать землю смогут только физические лица.

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